«الاتحاد للطيران» تحصل على شهادة قدرات التوزيع

أبوظبي (الاتحاد)

فازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا). وتعزز قدرات التوزيع الجديدة عملية التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السفر، ما يتيح مزيدًا من الكفاءة التسويقية، والطرح التنافسي والمنتجات والخدمات المصممة خصيصًا.

وستساعد قدرات التوزيع الجديدة الاتحاد في تحويل الطريقة التي يتم فيها تقديم منتجاتها للبيع، سواء للشركات أو للمسافرين بقصد الترفيه والعمل، وذلك من خلال تناول قيود التوزيع القائمة حاليًا على مستوى القطاع مثل الوقت المقدّر للوصول للسوق وتنويع المنتجات.

ويأتي المستوى الرابع بين أعلى اعتمادات قدرات التوزيع الجديدة الممنوحة من قبل أياتا، ويعني أن قدرات الاتحاد في العرض والطلب تشمل اليوم الخدمة الشاملة والقدرة على التغيير.

ونتيجة لذلك، يمكن للشركاء الآن شراء وطلب وتعديل طلباتها عبر استخدام خدمة قدرات التوزيع الجديدة.

وقال فيجاي باتيجا، نائب الرئيس لإدارة العائدات في الاتحاد للطيران، «يُمثّل الحصول على شهادة المستوى الرابع لقدرات التوزيع الجديدة من أياتا، إنجازًا مهماً بالنسبة للاتحاد لتتمكّن من تسريع برنامج تحوّلها الرقمي، كما إنه ضرورة لنتمكن من التواصل مع الأطراف الفاعلة ووجهات التجميع.

لا شك أن تبني أنموذج سريع لتقديم الخدمة، خير دليل على التزام الاتحاد بتوفير مزيد من الخيارات ومرونة أكبر لعملائها وشركائها التجاريين. ستتيح تلك القدرات للاتحاد إمكانية تقديم عروض مصممة خصيصًا للعملاء، فضلاً عن إمكانية التواصل معهم بفاعلية أكبر، لتلبية احتياجات سفرهم والاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيّرة».