14 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال أسبوع

أبوظبي ( وام)

أسفرت حصيلة التعاملات الأسبوعية في أسواق المال الإماراتية عن تحقيقها المزيد من المكاسب، سواء على صعيد الارتفاع في المؤشرات العامة، أو فيما يخص القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة، والتي ربحت نحو 14 مليار درهم خلال خمس جلسات.

وتواصل تدفق السيولة على قاعات التداول وسط نشاط مكثف للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، ما رفع قيمة الصفقات المبرمة خلال الأسبوع إلى فوق مستوى 5 مليارات درهم.

وشهدت تعاملات الأسبوع دخول شريحة جديدة من الأسهم إلى قائمة الرابحين، إضافة إلى الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والعقار والاتصالات التي ما تزال تقود النشاط في الأسواق.

وأظهر الرصد الخاص بحركة المؤشر ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.7% خلال الأسبوع الجاري بالغاً مستوى 5735 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2604 نقاط بزيادة نسبتها 1.2%، مقارنة بالأسبوع السابق.

وبالعودة إلى تفاصيل تداولات الأمس، فقد ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى مستوى 14.70 درهم، فيما بلغ سهم الشركة العالمية القابضة 50.05 درهم وسهم أدنوك للتوزيع 4.33 درهم. وتجاوزت قيمة التداول في سوق العاصمة في جلسة أمس حاجز 1.32 مليار درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم نفذت من خلال 3514 صفقة.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني إلى 11.80 درهم و بنك دبي الإسلامي إلى 4.80 درهم، في حين واصل سهم الاتصالات المتكاملة صعوده إلى مستوى 7.20 درهم. وبلغت قيمة التداول في سوق دبي نحو 266 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 118 مليون سهم نفذت من خلال 2746 صفقة.