11.17 مليار درهم حيازة «المركزي» من الذهب

أبوظبي (وام)

بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية 11.17 مليار درهم تقريباً، خلال شهر يناير الماضي.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي قيامه ببيع ما قيمته 1.7 مليار درهم من رصيده من السبائك الذهبية، خلال شهر يناير الماضي، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى البيع منذ ثلاث سنوات. وبحسب الإحصائيات، فقد وصل رصيد حيازة المصرف المركزي من الذهب في شهر ديسمبر 2020 إلى أعلى مستوياته، وبقيمة بلغت 12.86 مليار درهم تقريباً، مقارنة مع 10.7 مليار درهم في نوفمبر من العام ذاته.

إلى ذلك، بلغت قيمة التحويلات المنفذة من خلال الجهاز المصرفي في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية/‏يو أيه إي إف تي إس/‏ نحو 745.27 مليار درهم، خلال شهر يناير 2021، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.