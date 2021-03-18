5.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (وام)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1004 مبايعات بقيمة 2.71 مليار درهم، منها 104 مبايعات للأراضي بقيمة 548.87 مليون درهم، و900 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.69 مليار درهم منها 80 رهن أراض بقيمة 586.3 مليون درهم، و342 رهن فلل وشقق بقيمة 2.1 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 110 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 69 هبة بقيمة 322.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 80 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 30 مليون درهم.