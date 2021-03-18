10.43 مليار درهم توزيعات نقدية لـ «اتصالات» عن عام 2020

يوسف البستنجي (أبوظبي)

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في اجتماعها الذي عقد أول أمس، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2020، وتوزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد أيضاً، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى 1.20 درهم، وهو ما يعادل 120% من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل توزيعات إجمالية بقيمة 10.431 مليار درهم، لعام 2020، وذلك بحسب الإفصاح الصادر عن الشركة أمس، الموجه لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم انتخاب معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيساً لمجلس إدارة المجموعة، بناءً على تسمية جهاز الإمارات للاستثمار (مساهم الحكومة في المجموعة)، وكذلك عيسى عبدالفتاح كاظم الملا نائباً للرئيس، إضافة إلى خمسة أعضاء آخرين في المجلس، تمت تسميتهم من الجهاز، وهم: هشام عبدالله قاسم القاسم، مريم سعيد أحمد غباش، صالح عبدالله أحمد العبدولي، منصور إبراهيم أحمد المنصوري، وميشيل كومبيس.

وانتخبت الجمعية العمومية أربعة أعضاء آخرين في المجلس للمقاعد غير المخصصة لمساهم الحكومة، وهم: الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري، عبدالمنعم بن عيسى السركال، خالد عبد الواحد الرستماني وعتيبة خلف أحمد العتيبة.

إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية لمجموعة اتصالات على رفع السقف لملكية المساهمين من غير مواطني الدولة إلى 49% مقارنة مع 20% كانت سارية حتى الآن.

ووفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، فإن مستحقي التوزيعات النقدية للأرباح عن النصف الثاني، بما في ذلك التوزيعات الإضافية، هم حملة الأسهم بتاريخ 24 مارس 2021، حيث ستكون الأسهم المتداولة بتاريخ 25 مارس 2021 مستبعدة من التوزيعات، وسيغلق السجل بتاريخ 28 مارس 2021، فيما سيتم الدفع للمستحقين بتاريخ 15 أبريل 2021.

يشار إلى أن الشركة وزعت 25% عن الربع الأول من 2020 و15% عن الربع الثاني من 2020، وستوزع 40% عن النصف الثاني من 2020 إضافة إلى 40% أرباحاً إضافية لمرة واحدة، وبذلك تبلغ التوزيعات النقدية الإجمالية عن السنة المالية الماضية 10.431 مليار درهم، أو ما يعادل 120% من القيمة الاسمية للأسهم.