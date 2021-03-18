8.53 مليار دولار إيرادات «موانئ دبي العالمية»

دبي (الاتحاد)

ارتفعت عائدات مجموعة موانئ دبي العالمية، بنسبة 11% خلال العام 2020 لتصل إلى 8.53 مليار دولار، وزادت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 0.4% محققة 3.31 مليار دولار، مع بلوغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 38.9%.

وانخفض هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية (مع استثناء عملية بيع قطعة الأرض التي تمت في 2019) بنسبة 0.8%، مما يعكس المرونة في محفظة أعمال الشركة.

انخفض هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب التغيير في مزيج الأعمال مع توحيد الأعمال اللوجستية ذات الهامش المنخفض. وزاد النقد من الأنشطة التشغيلية بنسبة 17.8% إلى 2.90 مليار دولار أميركي في 2020 مقارنة بـ 2.46 مليار دولار في 2019.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «يُسعدنا أن أداء محفظتنا كان أفضل من المتوقع، في مثل هذا العام الذي لم يسبق له مثيل، لتحقيق أحجام ثابتة واستقرار الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ونمو التدفق النقدي الحر، مما يمثل إنجازًا رائعًا.

وتفوق أداء صناعة شحن الحاويات على الانخفاض المتشائم بأرقام مضاعفة والذي توقعه البعض في بداية الجائحة، مما يوضح مرونة السوق، كما تفوق أداء مجموعة موانئ دبي العالمية مرة أخرى في القطاع، مما يدل على أننا في المواقع الصحيحة، وسوف يستمر التركيز على بضائع بلد المنشأ والمقصد من أجل تحقيق التوازن الصحيح بين النمو والمرونة. وأضاف «لقد واصلنا إحراز تقدم في استراتيجيتنا لتمكين التجارة وتقديم حلول خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع، وقد ركّزنا جهودنا على بناء قدرات متكاملة وشاملة للعديد من القطاعات».

كما أسعدتنا كثيرًا ردود الفعل الإيجابية من مالكي البضائع، ونواصل حاليًا تقديم حلول فعّالة وذكية لعملائنا، وهو ما يبشر بالخير مستقبلاً.