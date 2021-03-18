جناح نيوزيلندا في إكسبو 2020 دبي يقدم عروض «Six60» الفنية

دبي (الاتحاد)

تم الإعلان أمس، في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا، عن مشاركة فرقة Six60 الفنية، ضمن البرنامج الترفيهي والثقافي النيوزيلندي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

واكتسبت فرقة Six60 مؤخراً اهتماماً دولياً واسعاً كأول فرقة في العالم تقدم حفلاً حياً أمام الآلاف من الجماهير في ملعب مفتوح منذ تفشي فيروس كورونا، وهي شهادة على مدى نجاح البلاد في التصدي لتداعيات الجائحة. وتم تشكيل الفرقة المكوّنة من خمس أدوات موسيقية في العام 2008، وهي مشهورة بأصواتها المميزة ومهارات تأليف الأغاني التي تتخطى العديد من الأنواع، بما في ذلك البوب روك، والريغي، وموسيقى السول وR&B. وتخطّت واحدة من أغنياتهم الفردية الأكثر شهرة «Don’t Forget Your Roots» مستوى البلاتينوم أربع مرات، بينما حصلت على جائزة أفضل أغنية منفردة للعام في حفل «جوائز الموسيقى النيوزيلندية». وقال كلايتون كيمبتون، المفوض النيوزيلندي العام لإكسبو 2020 دبي: «يتضمن برنامجنا الترفيهي والثقافي الذي قامت بتنسيقه باريس غوبيل بعناية فائقة، مجموعة متنوعة من المواهب النيوزيلندية، من الراقصين والمغنين إلى الفنانين والمبدعين الثقافيين، مع تركيز خاص على من لديهم جذور الماوري والباسيفيكا.

إننا نعمل مع بعض المواهب الشابة الجديدة والصاعدة عبر الفرق المعروفة مثل Six60، ونعلم أن الزوار سيستمتعون بما نقدمه من عروض رائعة».