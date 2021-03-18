581.2 مليون درهم مبيعات «جلفار»

رأس الخيمة (الاتحاد)

سجلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» صافي مبيعات بقيمة 581.2 مليون درهم، خلال العام الماضي.

نجحت جلفار في تحسين الأداء التشغيلي في عام 2020 وسجلت أرباحا بلغت 7.1 مليون درهم قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وما قبل مصاريف المرة الواحدة، ويرجع ذلك إلى النمو في صافي المبيعات وخفض المصاريف، وتحسين إجمالي هامش الأرباح وإجراءات احتواء التكاليف الصارمة التي تم تنفيذها خلال عام 2020.

وبلغ صافي خسائر الشركة 317.4 مليون درهم في 2020، إلا أن تلك الخسائر شملت 201.3 مليون درهم جاءت متمثلةً في المصروفات غير المتكررة والنفقات غير التشغيلية.

وارتفعت حقوق ملكية الشركة من 878 مليون درهم إلى 1.069 مليار درهم بعد الاستكمال الناجح لإصدار حقوق الاكتتاب في يوليو 2020.

وقد أحرزت جلفار تقدمًا كبيرًا في تطبيق برنامج التحول الخاص بها وعززت هيكلها الإداري من خلال العديد من التعيينات الجديدة خلال العام.

كما حققت الشركة تحسناً كبيراً في مؤشرات الكفاءة من خلال خفض التكاليف ومصاريف الإنتاج والبيع والتوزيع، وكذلك المصروفات غير المتكررة.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «كان لتفشي فيروس كورونا تأثيره الشديد على العمليات التجارية في الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

ونحن نأمل في التعافي تدريجياً بحلول العام الجديد، حيث إن توقعات النمو الاقتصادي في البلدان التي نعمل فيها تعد أكثر تفاؤلاً».

من جهته، قال الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»: «تظهر نتائجنا النهج الفعّال الذي نتّبعه، والذي يتعزّز باستمرار.

أما فرصتنا في الوقت الحالي، فتكمن في تسريع زخمنا والبناء على نقاط قوتنا - فتعزيز إنتاجيتنا يتم عن طريق زيادة كفاءتنا من الناحية التشغيلية، خاصة بعد استئناف كافة عمليات التصدير وعقب اجتيازنا لجميع عمليات التدقيق الخاصة بشهادة نظام ممارسات التصنيع الجيد GMP من السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية».