«إكسبو الشارقة» و«المكتب التجاري المصري» يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة (الاتحاد)

بحث مركز إكسبو الشارقة مع وفد من المكتب التجاري المصري التابع للقنصلية العامة لجمهورية مصر في دبي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير آفاقه، والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لإكسبو الشارقة في مجال تنظيم واستضافة المعارض الكبرى لتعزيز حضور الشركات المصرية في المعارض التي يستضيفها وينظمها المركز على مدار العام.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي الذي انعقد أمس الأول في مركز إكسبو الشارقة بين سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والمستشار أشرف حمزة الملحق التجاري المصري الوزير المفوض، بحضور سعادة الدكتور خالد مقلد الأمين العام للاتحاد العربي لريادة الأعمال رئيس شركة «ارتقاء»، وعدد من مديري المكاتب والأقسام في مركز إكسبو الشارقة.

وأبدى الوفد الزائر خلال الاجتماع اهتمامه بالاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية لمركز إكسبو الشارقة التي تمكنه من تنظيم عدد كبير من المعارض الدولية.