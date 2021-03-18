الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023، بيد أن مكاسب المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمنا حدت منها توقعات البنك بانتعاش قوي للاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1750.82 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:42 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس عند 1755.25 دولار. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1749.80 دولار.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاماً، بينما أكد مجدداً موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في ظل ارتفاع متوقع وإن كان مؤقتاً في التضخم.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأميركية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

ونزل مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية قرب ذروة ما يزيد عن عام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2599.75 دولار، ليواصل ارتفاعه لأعلى مستوى منذ الثاني من مارس 2020 بعد أن خفضت نورنيكل، أكبر منتج للمعدن، توقعاتها للإنتاج بسبب تشبع بالمياه في منجمين في سيبيريا.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26.49 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1214.55 دولار.

