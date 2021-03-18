النفط ينخفض بفعل زيادة المخزونات الأميركية

نزلت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.

وهبط خام برنت 37 سنتاً أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 67.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 0.6 بالمئة أمس الأربعاء. وتراجع الخام الأميركي 32 سنتاً أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.28 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس. وأثار تقرير للقطاع قدر أن المخزونات انخفضت الآمال في أن سلسلة الزيادات ربما توقفت.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد يوم من تقدير لمعهد البترول الأميركي أشار إلى انخفاض قدره مليون برميل.

وعلى صعيد الطلب، حد تباطؤ في بعض حملات التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض المزيد من القيود للسيطرة على الجائحة من التوقعات بانتعاش استهلاك الوقود.

