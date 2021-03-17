«دبي للذهب» تطلق العقود الآجلة للروبية الباكستانية

دبي (الاتحاد)

أكدت بورصة دبي للذهب والسلع أمس، أنها ستقوم قريباً بإطلاق العقود الآجلة للروبية الباكستانية، والتي ستكون الأولى من نوعها يتم تداولها في أي بورصة مرخّصة في العالم، ما يتيح للمشاركين في السوق توسيع فرصهم للتداول في السوق الباكستانية.

ويأتي إطلاق هذا العقد بعد إجراء دراسات موسّعة في السوق وجمع آراء وملاحظات أعضاء بورصة دبي للذهب والسلع.

ويسهم العقد الجديد، المقرر طرحه للتداول اعتباراً من يوم الجمعة 16 أبريل 2021، في تزويد المشاركين في السوق بالمنطقة بأفضل آليات الحماية والتحوط الممكنة من خلال تداول الروبية الباكستانية على منصة مرخّصة وآمنة ومعترف بها عالمياً.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدّم شركة دبي لمقاصة السلع تعويضات الهامش لفروقات التقويم في العقود الآجلة للروبية الباكستانية، ما سيؤدي إلى تعزيز كفاءة رأس المال لأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «فخورون بإطلاق العقود الآجلة للروبية الباكستانية، التي ستسهم في تنويع محفظتنا من منتجات العملات، وستوفر لأعضائنا فرص إضافية للتحوط والمراجحة على المدى القصير.

ويشكّل المواطنون الباكستانيون ثاني أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما أن هذا العقد هو الأول من نوعه في العالم، فنحن على ثقة تامة من أنه سيوفر للمشاركين في السوق فرصة مهمة ومرونة أكبر للوصول إلى السوق الباكستاني المتزايد بشكل كبير.

ولا شك بأن إطلاق هذا العقد سيسهم بشكل رئيس في دعم استراتيجية النمو المستقبلية لبورصة دبي للذهب والسلع، بينما نتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة قريباً.

وتبلغ قيمة العقد الجديد 2.000.000 وحدة من عملة العقد الأساسية (الروبية الباكستانية)، ويجري تداوله وتسويته النقدية بالدولار الأميركي على أساس السعر المرجعي المعلن في آخر يوم تداول.

وتمتد ساعات التداول من 07:00 وحتى 23:55 بالتوقيت القياسي لمنطقة الخليج.