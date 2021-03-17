«راكز» تطلق باقة لرواد الأعمال في مجال الألعاب الإلكترونية

رأس الخيمة (وام)

أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أحدث باقات تأسيس الأعمال لديها والمخصصة للأعمال المرتبطة بالألعاب الإلكترونية حرصاً منها على دعم شريحة المستثمرين ورواد الأعمال في مجال الألعاب الإلكترونية والتي تشمل مطوري البرامج والأجهزة والناشرين ومقدمي خدمات البث ومزودي خدمات الدعم.

وتضم الباقة الحديثة 18 نشاطاً متعلقاً بمجال الألعاب الإلكترونية وخدمات الدعم حيث يمكن للمستثمرين اختيار 3 أنشطة في رخص أعمالهم الأساسية كحد أقصى بالإضافة إلى إمكانية استخدام مركز كومباس للأعمال من «راكز» والذي يوفر مساحات عمل خاصة ومشتركة بمساحات متنوعة.

كما يسمح المركز للمستثمرين إمكانية التواصل مع أعضاء مجتمع الأعمال الذين يشاركونهم الميول نفسها وطرح «راكز» لعروض تشجيعية بمناسبة إطلاق الباقة تشمل رسوم التجديد ذاتها مدى الحياة وإعفاء من رسوم تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات السارية لمدة 3 سنوات.

وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» أهمية مجتمع المتخصصين والمهنيين في مجال الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط والذي يشهد رواجاً كبيراً نظراً لما يحتويه المجال من فرص واعدة من شأنها خلق عمل تعاوني بين أعضائه.

وأوضح أن هدف «راكز» من وراء إطلاق هذه الباقة هو تشجيع عشاق الألعاب الإلكترونية على استغلال مواهبهم بالشكل الذي يدفعهم إلى الازدهار في مزاولتهم لأعمالهم من ناحية تطوير الألعاب الإلكترونية أو نشرها أو بثّها أو توزيعها.

وأضاف جلاد أن باقة الألعاب الإلكترونية مصممة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عن طريق تزويدهم برخصة الأعمال اللازمة لممارسة أنشطتهم في بيئة عمل تساعدهم على الازدهار وهنا يكمن دور مركز كومباس للأعمال الذي يعد منصة ملائمة تجمع الأفراد المهنيين ببعض من أجل تبادل الخبرات وفرص العمل ومشاركة الشغف وتبدأ تكلفة باقة تأسيس أعمال الألعاب الإلكترونية من 7725 درهماً.