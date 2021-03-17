تجديد الشراكة بين إينوك و«وردية هولدينكز انك»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إينوك عن تعزيز اتفاقية الشراكة التي تجمعها مع مجموعة «وردية هولدينكز انك» المتخصصة في النفط والطاقة لدعم عملياتها لتسويق وقود الطائرات لشركات الطيران في لبنان، وذلك بتجديد اتفاقية شراكة طويلة الأمد الموقّعة بين الطرفين منذ ثمانية أعوام، والتي تزوّد إينوك بموجبها وقود الطائرات وتوفّر خدماتها الفنية لمجموعة «وردية هولدينكز انك». وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نعمل باستمرار على توطيد شراكاتنا الإقليمية والمحلية لتقديم أرقى المنتجات والخدمات عالمية المستوى، لاسيّما أن ضمان الجاهزية يمثّل عنصراً محورياً لدفع عجلة التعافي التدريجي لقطاع الطيران في أعقاب التداعيات الناجمة عن الجائحة العالمية.ويأتي تجديد شراكتنا مع مجموعة «وردية هولدينكز انك» تأكيداً لجهودنا، والتزامنا بتزويد شركائنا بوقود الطائرات والخدمات الفنية من دون أي انقطاع.