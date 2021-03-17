«تنظيم الاتصالات» تشارك في معرض القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في المعرض الافتراضي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، بصفتها الراعي البلاتيني للحدث، حيث تستعرض الهيئة عدداً من أهم مشاريعها ومبادراتها خلال العام الماضي، والذي شهد إجراءات غير مسبوقة نتيجة الظرف الطارئ الذي اجتاح العالم.

وهنأ المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، الاتحاد الدولي على افتتاح هذا المعرض، الذي يشكل دليلاً واضحاً على تصميم الدول أعضاء الاتحاد على الحفاظ على استمرارية الحياة في ظل الظروف الصعبة التي لا يزال العالم يواجهها، وأضاف «إن الإمارات بلد يتطلع إلى المستقبل، خططها مستوحاة من قيم التسامح والتفاعل العالمي والإنسانية، ويتضح هذا في العديد من المشاريع الإماراتية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021، والتي ندعوكم للتعرف عليها».

وخلال المعرض تعرف الزوار على مشاريع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال العام الماضي، حيث استعرضت الهيئة مبادراتها في التصدي لفيروس كوفيد-19، ونجاح الدولة في أن تكون أول دولة عربية وخامس دول العالم التي تصل للمريخ، كما سلطت الهيئة الضوء على هاكاثون الإمارات وتسخيره للبيانات المفتوحة لخدمة وسعادة المجتمع».