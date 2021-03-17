«غرفة دبي» تنظم ندوات لترويج الاستثمار بالإمارة

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً سلسلة من الندوات الإلكترونية تستهدف توفير معلومات مفيدة لسيدات ورائدات الأعمال الأفارقة حول ممارسة الأعمال في دبي، وفوائد المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

ونظمت المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي في أفريقيا أول ندوة افتراضية ضمن سلسلة «المرأة الأفريقية في قطاع الأعمال: تواصل مع السوق الإماراتية ومعرض إكسبو 2020 دبي»، حيث استقطبت الندوة 200 مشارك من الإمارات وأفريقيا والأسواق الناشئة، يمثلون شريحة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال في قطاعات متنوعة.

وجرى تنظيم الندوة الأولى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة وبدعمٍ من «بيزموسيز بيزنيس جروبس» ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، حيث وفرت الندوة رؤى قيمة حول المشهد الاقتصادي لدبي، والحوافز والمزايا التنافسية المتاحة أمام الشركات الأجنبية والمستثمرين من حول العالم.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى أن سلسلة الندوات الافتراضية تشكل قناة جديدة للحوار البنّاء بين قطاعي الأعمال في الإمارات وأفريقيا، وتستكشف فرص التعاون المشتركة وسبل الشراكات الاقتصادية الثنائية.

شارك في الجلسة النقاشية الافتراضية كل من نيجيست هايل، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، وفيكتوريا مالوكا، مدير إدارة المرأة وشؤون الجنسين والتنمية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وماريانا بولبوك، الرئيس التنفيذي والشريك العام لـ«بيزموسيز بيزنيس جروبس» والدكتور أشرف علي ماهاتي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وخلال استبيان جرى على هامش الندوة، أشار 74% من المشاركين أنهم ينظرون في تأسيس أعمال لهم في دبي، في حين ذكر 20% أنهم يمارسون تجارتهم عبر دبي، في حين أن 92% منهم قالوا إنهم يخططون لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي.

وتغطي الندوات القادمة من هذه السلسلة «المرأة الأفريقية في قطاع الأعمال» مواضيع تشمل العلامة التجارية الشخصية، وأهمية وقيمة التواصل بالإضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة على النمو وتحقيق أهدافها من خلال التوجيه والإرشاد.