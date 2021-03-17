تدشين محطة تحويل رئيسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

دبي (الاتحاد)

دشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محطة تحويل رئيسية جديدة جهد 400132 كيلوفولت، تحمل اسم «شمس» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بتكلفة 562 مليون درهم وبقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير، وخطوط نقل جهد 400 كيلوفولت بطول 223 كيلومتراً لربطها بشبكة «الهيئة».

حضر تدشين المحطة المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة، والمهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، ونواب الرئيس في قطاع نقل الطاقة، وعدد من مسؤولي «الهيئة».

وقال معالي سعيد الطاير: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

ويأتي تدشين محطة التحويل «شمس» جهد 400132 كيلوفولت في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ضمن جهود «الهيئة» لرفع قدرة شبكة نقل الطاقة، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتوفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».