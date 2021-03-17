3.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بلغ حجم التصرفات العقارية في إمارة الشارقة، خلال شهر فبراير الماضي 3.5 مليار درهم، فيما بلغ عدد المعاملات 1818 معاملة، بحسب عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال الشامسي، إن عدد معاملات البيع في الإمارة بلغ 457 معاملة بنسبة 25.1% من عدد المعاملات، فيما وصل عدد معاملات الرهن إلى 244 معاملة بنسبة 13.4% من عدد المعاملات، ووصل عدد معاملات التصرفات الأخرى 1117 معاملة بنسبة 61.5%. وفيما يتعلق بعدد المعاملات حسب نوع العقار، فأوضح الشامسي أن عدد معاملات الأراضي الفضاء في إمارة الشارقة بلغ 170 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 140 معاملة، وعدد معاملات الأبراج المفرزة 147 معاملة، خلال شهر فبراير الماضي، أما من حيث المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع، فأوضح الشامسي أن منطقة الرقيبة سجلت العدد الأعلى بـ 66 معاملة بيع.

ونوه الشامسي بأنه خلال شهر فبراير الماضي تم إبرام صفقة استحواذ عقارية كبرى بين شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة بقيمة 690 مليون درهم من أجل إنشاء مشروع عقاري سكني فاخر على مساحة 19 مليون قدم مربعة، وهو ما يعكس ثقة الشركات بالاستثمار والتطوير في الإمارة بطرح منتجات عقارية فريدة ومتميزة، بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية، والجدوى الاقتصادية للاستثمار.

وأشاد الشامسي بإقبال النساء وسيدات الأعمال على الاستثمار في الإمارة، موضحاً أن قيمة الاستثمارات التي قامت بها السيدات في القطاع العقاري وصلت إلى مليار درهم في العام الماضي 2020.