«إيكس- مارسيليا» تشارك في أيام العمل الإماراتية الفرنسية

أبوظبي (الاتحاد)

تروج منطقة إيكس- مارسيليا- بروفانس ثاني منطقة حضرية فرنسية، مزاياها لدى أصحاب المصالح الاقتصادية من الشرق الأوسط، وذلك في إطار أيام الأعمال الإماراتية الفرنسية المرتقبة في الفترة من 22 إلى 24 مارس الحالي.

فخلال هذه الفترة التي تسبق المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 ستساهم إيكس- مارسيليا، من خلال وكالتها بروفانس بروموشن المكلفة بالترويج لهذه المنطقة في الحوار الاقتصادي بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

الهدف هو تطوير التعاون الثنائي مع أصحاب المصالح الاقتصادية في الشرق الأوسط، من خلال تسليط الضوء على جاذبية المنطقة وإمكانات الاستثمار المرتبطة بالموضوعات الرئيسية الثلاثة للمعرض العالمي: الفرص، التنقل، والاستدامة.