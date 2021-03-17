عمومية «دبي الإسلامي» تقر توزيع 20% نقداً

دبي (الاتحاد)

صادقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% يصل مجموعها إلى 1.44 مليار درهم، بالإضافة إلى تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين، والموافقة على التوصيات بتعديل النظام الأساسي للبنك، علاوة على بنود أخرى كتفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك أو أدوات مالية مماثلة بقيمة لا تتجاوز 7.5 مليار دولار أميركي.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «أثبت بنك دبي الإسلامي أنه يتمتع بالمرونة الكافية التي مكنته من الاستجابة للتحديات غير المسبوقة التي فرضتها إحدى أكثر السنوات صعوبة على الإطلاق بالنسبة لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم ككل.

وقد اتخذ البنك خطوات عديدة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي فرضها تفشي الوباء، والإسهام في الجهود المبذولة على جميع المستويات لدعم رحلة تعافي الاقتصاد الأشمل».

وأضاف «من ضمن هذه الخطوات، قيام بنك دبي الإسلامي بتقديم إجراءات دعم ناهزت قيمتها 9 مليارات درهم إماراتي لأكثر من 54 ألفاً من متعامليه.

ونحن فخورون للغاية بالثقة الكبيرة والمتواصلة بالبنك التي يبديها المستثمرون والمساهمون والمتعاملون على حد سواء، ونتطلع قدماً لمواصلة دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها الحثيثة لمعالجة آثار وتداعيات الوباء، وصولاً إلى تحقيق التعافي الكامل».