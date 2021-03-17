«شعاع» تعين رئيساًً تنفيذياًً لقطاع العقارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «شعاع كابيتال» عن تعيين وليد الهندي رئيساً تنفيذياً لقطاع العقارات. وسيعمل الهندي على دفع عجلة نمو المنصة العقارية للمجموعة، من خلال إدارة محفظتها الواسعة وأنشطتها المتنوعة على امتداد سلسلة القيمة والمناطق الجغرافية التي تغطيها.

وتنشط «شعاع كابيتال» على نحو كبير في مجال الاستثمار العقاري، حيث تزيد قيمة استثماراتها في هذا القطاع على 11 مليار دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة ومشاريع التطوير العقاري وإدارة الأصول، من خلال شركتي «نورث أيكر» و«أستريا» في المملكة المتحدة، و«تيرا للاستثمارات العقارية» في الإمارات العربية المتحدة، و«شعاع كابيتال العربية السعودية». وحققت الشركة خلال عام 2020 العديد من الإنجازات المهمة في العاصمة البريطانية لندن، تأتي في مقدمتها قيام شركة «نورث أيكر» بإنجاز هيكل مبنى «ذا برودواي»، وستبدأ كذلك بتسليم شقق مشروع «1 بالاس ستريت» خلال الأشهر المقبلة.