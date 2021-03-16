1.8 مليون مقعد سعة الرحلات الجوية بالدولة منذ بداية مارس

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة في دولة الإمارات خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري لتصل إلى 1.8 مليون مقعد منذ بداية الشهر، وفقاً لبيانات مؤسسة أو إيه جي الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأوضحت أن عدد المقاعد المجدولة عبر مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري، زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.52%، مقابل 600 ألف و539 مقعداً في الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن بلغ نحو 605 آلاف و612 مقعداً في الأسبوع الأول من الشهر.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 27.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 2.19 مليون مقعد.