«أكسنتشر»: الإمارات تعمل بشكل عاجل على الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مشاركون في استطلاع بالامارات أن مؤسساتهم تعمل بشكل عاجل على الابتكار في هذا العام.

وقال 96% من مشاركين في الاستطلاع الذي نفذته شركة «أكسنتشر»، ونشر عبر تقرير الرؤية التكنولوجية، واستطلع آراء أكثر من 6200 قائد أعمال وتكنولوجيا من 27 دولة: إن مؤسساتهم تعمل بشكل عاجل على الابتكار في هذا العام، فيما بلغت النسبة عالمياً 92%.

ويوافق 91% من المديرين على أن النجاح في سوق الغد يتطلب من مؤسساتهم تحديد شكل المستقبل، فيما ترتفع النسبة بين الإماراتيين إلى 96%. وقال «ديفيد ديشامب» مدير أكسنتشر للتكنولوجيا بالشرق الأوسط: «تُستخدم التكنولوجيا في الإمارات لبناء مستقبل أفضل.

ويعتقد 80% من المديرين التنفيذيين في الإمارات مقابل 77% من نظرائهم في العالم، أن بناء وتصميم التكنولوجيا الخاصة بهم أمر على درجة من الأهمية لنجاح مؤسساتهم»، وأضاف: «تؤكد غالبية عظمى تبلغ 90% من المديرين التنفيذيين المستطلعة آراؤهم في الإمارات، أنه لا يمكن فصل أعمال مؤسساتهم عن استراتيجياتها التكنولوجية، ولا تمييزها منفصلة عن بعضها، بينما يوافق 83% فقط من العينة العالمية على هذا الأمر.

قال بول داغرتي، الرئيس التنفيذي بالمجموعة- للتكنولوجيا، وكبير مسؤولي التكنولوجيا في «أكسنتشر»: «تسبّبت الجائحة العالمية بدفعة هائلة نحو المستقبل.

شرعت الكثير من المؤسسات باستخدام التكنولوجيا بطرق استثنائية للإبقاء على مجتمعاتها وأعمالها -بوتيرةٍ بدت مستحيلة في السابق- بينما واجهت أخريات الحقيقة القاسية المتمثلة بنقص وغياب الأساس الرقمي الضروري لاستعادة التوازن بسرعة.

ولدينا الآن فرصة تتاح مرة واحدة في كل جيل لكي نحوّل هذه اللحظة الحاسمة بشأن التكنولوجيا إلى لحظة ثقة بقوة التغيير التكنولوجي المتزايد في إعادة تصور وإعادة بناء مستقبل الأعمال والتجارب البشرية بالكامل».