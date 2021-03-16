زخم السيولة يواصل دعم الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

نجحت أسواق المال الإماراتية في مواصلة مسيرتها الصاعدة لليوم الثالث على التوالي، رغم تعرضها لجني أرباح جزئية طبيعية في بداية التعاملات، لكنها استطاعت استيعابها بسرعة وعادت مؤشراتها للارتفاع.

وجاء تواصل مسيرة الصعود للأسواق وسط استمرار ضخ المزيد من السيولة في قاعات التداول، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة في ختام الجلسة أكثر من 1.1 مليار درهم، فيما وصلت مكاسب القيمة السوقية نحو 6.6 مليار درهم، وهو ما رفع إجمالي المكاسب خلال 3 جلسات إلى 17.4 مليار درهم بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.72% بالغاً مستوى 5749 نقطة، ممهداً بذلك لاختراق نقاط مقاومة جديدة خلال الأسبوع.

من جانب آخر أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2621 نقطة بنمو نسبته 0.1% تقريبا مقارنة مع اليوم السابق.

وشملت قائمة الأسهم التي قادت النشاط في سوق العاصمة كلاً من سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى مستوى 14.70 درهم، إضافة إلى سهم اتصالات 20.94 درهم والشركة العالمية القابضة 49.5 درهم، كما صعد سهم أدنوك للتوزيع إلى 4.32 درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 11.70 درهم، فيما وصل سهم أرامكس إلى مستوى 90.3 درهم والاتصالات المتكاملة 7.17 درهم وداماك العقارية 1.16 درهم.

وكانت الأسواق شهدت في جلسة اليوم تداول أكثر من 400 مليون سهم نفذت من خلال 5880 صفقة.