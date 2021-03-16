أبوظبي تسهم بـ 400 مليار دولار في الناتج الإجمالي للدولة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تسهم إمارة أبوظبي بنحو 400 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتمتلك 9% من احتياطي البترول المؤكد و5% من احتياطي الغاز على مستوى العالم، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن سوق أبوظبي العالمي، الذي يلقي الضوء على خمس سنوات من الإنجازات حققها السوق منذ تأسيسه.

وأوضح التقرير أن أبوظبي تمتلك 60% من ثروة الدولة القابلة للاستثمار و75% من إجمالي أصول الدولة الخاضعة للإدارة.

ويستعرض التقرير مسيرة السوق منذ نشأته حتى أصبح من أبرز مراكز التمكين المهمة للتمويل والاستثمار العالمي، مع المساهمة في تحقيق جدول أعمال أبوظبي الرامية إلى التنويع الاقتصادي.

وقال معالي أحمد الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، في كلمة بمقدمة التقرير، إن غايتنا أن نقدم المزيد من المشاريع والخدمات التي تسرّع نمو القطاعات التي نستهدفها، وتلبية الاحتياجات المتنامية للاقتصاد.

وأضاف: نتطلع إلى مبادرات محورية مثل بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، والبنوك الرقمية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد معاليه أن السوق هو امتداد لاستراتيجية أبوظبي للنمو، وجزء من خطتها ورؤيتها الرامية إلى أن يكون اقتصادها مبنياً على المعرفة، ومركزاً مالياً دولياً متألقاً.

وقال: على طول مسيرته، اجتذب سوق أبوظبي العالمي أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، وكانت عوامل اجتذابها نهجنا الذي يركز على العملاء، ومبادئ قانون العموم الإنجليزي، وأطر التحكيم وفض النزاعات، ونطاق خدماتنا التنظيمية والمالية المبتكرة رقمياً.

وأضاف: أهم من ذلك، تعديل القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمي، لترسيخ الثقة في السلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وإنفاذ أحكام وقرارات محاكم سوق أبوظبي العالمي ومن ثم ترسيخ مكانتها كمحاكم لإمارة أبوظبي، وتقوية البنية التحتية لفض النزاعات.

وقال: ستكون السنوات الخمس التالية شاهداً على تطبيق سوق أبوظبي العالمي لكفاءاته الثابتة لزيادة الأنشطة التجارية، والارتقاء بمجالات النمو المستهدفة في القطاع المصرفي والمالي، والمشتقات والسلع، وقطاع الفضاء والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومعها يتعاظم دورنا في تمكين الاستثمارات العالمية في أبوظبي.

وأضاف: بعزم ثابت، ينهض سوق أبوظبي العالمي بمهمته في المساهمة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

وقال معاليه: بقدر نمو الأعمال نعمل أيضاً على زيادة الكوادر الوطنية والموهوبين للانضمام إلينا في إنجاز وتحقيق مستهدفاتنا وغاياتنا.

وأضاف: سيواصل سوق أبوظبي العالمي ريادة الابتكار وتسريع النمو في المستقبل، وسنقدم الدعم الاستراتيجي ليس فقط للجهات التي تعمل تحت مظلة بيئة أعمال سوق أبوظبي العالمي بل نلتزم وبكل صدق ببناء اقتصاد متقدم وطويل المدى لأبوظبي والدولة.

وقال: إن التزامنا الدائم بالارتقاء بنمو أعمال سوق أبوظبي العالمي سيكون مرتكزاً على المبادرات الاستراتيجية التي ترسخ مكانتنا كمركز مالي دولي رائد على مستوى العالم. وأضاف: نتطلع إلى تحقيق المزيد من التطور في المركز المالي لخدمة سوق أكثر تكاملا، وأكثر وضوحاً للوصول، والتي سيتم ترجمتها للواقع على هيئة منصات رقمية، وتطورات مذهلة في المستقبل القريب.

ونتطلع إلى السنوات الخمس القادمة لتعزيز مساعينا من ريادة الابتكار وتسريع النمو.

قوانين تمويل التقاضي

قالت ليندا فيتز - ألان أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، لقد طرحت محاكم سوق أبوظبي العالمي خدمات الوساطة التابعة لها في عام 2019 استناداً إلى قواعد خاصة، ومعززة بوسطاء المحكمة المعتمدين دولياً.

وأضافت: لم ينته ذلك العام حتى أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي قوانين تمويل التقاضي، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتطبق هذه القوانين على المحكمة وإجراءات التحكيم.

وبعد ذلك، وفي عام 2020 أطلقت المحكمة نظام برنامج المساعدات القانونية المجانية لمساعدة الأفراد محدودي الموارد المالية في الحصول على استشارات قانونية مجاناً.

33 مليار دولار أميركي أصول خاضعة للإدارة

قال جمعة الهاملي مدير تنفيذي أول - استراتيجية تطوير الأعمال لدى السوق: يستوعب سوق أبوظبي العالمي أصولاً خاضعة للإدارة بقيمة تزيد على 33 مليار دولار أميركي، فيما تقدم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الشهادات المالية والتدريب المالي لقادة الجيل القادم في القطاع المالي بالمشاركة مع مؤسسات تعليمية رائدة.

وأضاف: منذ اللحظات الأولى لتأسيسه في عام 2015، ارتكزت استراتيجية سوق أبوظبي العالمي حول تمكين الجهات المحلية والإقليمية والدولية من إنشاء وممارسة أعمالها بأقصى درجات السهولة والسرعة بنفس الكفاءة والقيمة التي يحصلون عليها من أي مركز مالي دولي رائد آخر.

وأكد أن الاستراتيجية الموحدة على مستوى سلطات سوق أبوظبي العالمي أثمرت عن تطبيق السوق للحلول الرقمية منذ انطلاقته الأولى. وأضاف: لم تكن أنظمة سوق أبوظبي العالمي تتميز بطراز عالمي فقط، بل عززتها محاكم سوق أبوظبي العالمي، جهة التحكيم الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطبق قانون العموم الإنجليزي تطبيقاً مباشراً على الشؤون المدنية والتجارية.

ظاهر المهيري: 2932 رخصة سارية في سوق أبوظبي العالمي

قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، إنه عبر السنوات الخمس الماضية، اجتذب سوق أبوظبي العالمي، أكثر من 2932 جهة لديها رخص سارية في سوق أبوظبي العالمي، ليتبوأ مكانته سريعاً ضمن أكبر المراكز المالية الدولية في منطقة الشر ق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: إننا نسعى لاجتذاب الكيانات العالمية والإقليمية والمحلية، وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، قمنا ببناء شبكة متكاملة تضم عدداً ضخماً من الشراكات الاستراتيجية مع جهات داخل وخارج الدولة تجسدت في توقيع أكثر من 22 مذكرة تفاهم ثنائية.

وقال المهيري: من المنظور الاستراتيجي، فإن إحدى الركائز التي قامت عليها أولوياتنا الاستراتيجية التزامنا بدعم زيادة الأعمال والقطاعات الناشئة واضعين نصب أعيننا هدفاً واضحاً وهو ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة جاذبة لاستثمار الشركات المتقدمة.

وأضاف: لتحقيق هذا الهدف، طبقت سلطة التسجيل استراتيجية رائدة تركز في المقام الأول على الحلول الرقمية بما يضمن للشركات الكفاءة والسيولة.

ريتشارد تنج: توقيع اتفاقيات مع 45 جهة تنظيمية

قال ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، إن السوق قام بتوقيع اتفاقيات مع 45 جهة تنظيمية، و32 شركة تكنولوجيا مالية عبر 17 بلداً، وهو رصيد يضاف إلى مذكرات التفاهم متعددة الأطراف المبرمة مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والرابطة الدولية لمشرفي التأمين.

وأضاف: كوننا نشكل حلقة وصل على مسار الحزام والطريق بين منطقي الشرق الأوسط وأفريقيا، أقام سوق أبوظبي العالمي علاقة وثيقة مع أكثر من 100 من كبرى المؤسسات والجهات المالية الصينية إلى جانب بورصة شنغهاي، ويعتبر السوق الجهة التنظيمية الوحيدة المعتمدة في المنطقة من بنك الصين الشعبي لممارسة أنشطته في ثاني أضخم اقتصاد في العالم.

وقال: أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، العديد من المبادرات التي تعد الأولى من نوعها مثل إطار عمل رأس المال المخاطر، ومنصات التمويل الخاصة.

وأضاف: إن الجهود كافة كان لها أثر كبير في استمرار نمو منصة الأعمال لدينا.