اتفاقية تعاون بين «أبوظبي العالمي» وسلطة الشركات الإسرائيلية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي اتفاقية تعاون مع أمانة سجل الشركات لدى سلطة الشركات الإسرائيلية، بهدف تسهيل الفرص التجارية بين كلا السلطتين القضائيتين، وتعزيز إجراءات التسجيل الخاصة بهما.

وقد وقع على الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل، وسيغال جولان عتير مسجلة الشركات في سلطة الشركات الإسرائيلية.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكة وثيقة بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية، حيث ستتيح تبادل المعرفة المهنية وتعزيز التعاون المتبادل بين السلطتين، بما يعزز إجراءات التسجيل لدى الطرفين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا في سوق أبوظبي العالمي التعاون مع سلطة الشركات الإسرائيلية. حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز المصالح المشتركة بين الجهتين. وإننا على ثقة من أن التعاون الجديد مع سلطة تسجيل الشركات سيؤدي إلى نتائج مثمرة للمؤسسات العاملة في كل من الإمارات وإسرائيل، وتعزز فرص الاستثمار القيمة في كلا الدولتين والمنطقة كافة. إن هذه الاتفاقية ما هي إلا دليل على جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتعزيز شبكة شراكاته الدولية، بما فيهم مع إسرائيل. وإن سلطة التسجيل بدورها، سوف تستمر في تعزيز التعاون ضمن القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، وضمن المجال التنظيمي بما يعزز النمو المتبادل».

ومن الجدير بالذكر أن توقيع الاتفاقية بين السلطتين جاء في إطار الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون بين الطرفين، في ضوء حجم الأعمال الكبير المتوقع بين البلدين.