«الإمارات للشحن»: 27800 رحلة على طائرات الركاب خلال 2020

دبي (الاتحاد)

شغّلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 27800 رحلة شحن على طائرات الركاب خلال العام الماضي.

وقد ساعدت هذه الرحلات في نقل أكثر من 100 ألف طن من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية ومجموعات اختبار «كوفيد-19» وأجهزة التنفس الاصطناعي والأدوية واللقاحات والمواد الغذائية، أي ما يعادل حمولة أكثر من 1000 رحلة كاملة بطائرات الشحن البوينج 777F.

وساعدت رحلات الشركة في الحفاظ ‬على ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬عدد ‬من ‬الأسواق ‬المعتمدة ‬على ‬الاستيراد، ‬مع ‬توفير ‬تدفق ‬الدخل ‬للمجتمعات ‬التي ‬تعتمد ‬على ‬الصادرات ‬الزراعية. ‬وشغّلت ‬الناقلة ‬أيضاً ‬عدداً ‬كبيراً ‬من ‬رحلات ‬التشارتر ‬باستخدام ‬طائرات ‬الركاب ‬لنقل ‬البضائع.