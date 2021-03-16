«أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات» ينطلق في 28 مارس

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، انطلاق أعمال منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات، وذلك افتراضياً في 28 من شهر مارس الجاري، بحسب موقعها الإلكتروني.

ويعتبر هذا الحدث تجمعاً سنوياً لقطاع السياحة في أبوظبي لتبادل البيانات والرؤى حول أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة السياحة والسفر ومستقبل القطاع ومرحلة التعافي، وفقاً للموقع الإلكتروني.

ويهدف الحدث إلى توفير منصة للخبراء وأصحاب القرار للتعرف على منهجيات جديدة في السياحة، وسيوفر الحدث الافتراضي فرصاً للتفاعل والمناقشة، حيث سيضم 25 متحدثاً وأكثر من 20 جلسة رئيسية.

وسيضم الحدث متحدثين من قياديين وخبراء في مجالات البيانات والسياحة ليناقشوا آخر التطورات في بيانات السياحة.

وبحسب أجندة المنتدى، ستناقش جلسات المنتدى عدداً من القضايا الهامة منها «أبوظبي كوجهة ذكية»، واستخدام البيانات لتعافي القطاع من جائحة «كوفيد 19»، ومناقشة التوجه نحو السفر الذكي، وأهمية البحوث السوقية، إضافة إلى مناقشة أهمية حدث إكسبو وتأثيره على سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز، والتحليلات التنبؤية لضمان أفضل تجارب للسياح، واستدامة القطاع في عالم العمل عن بعد، وغيرها من المناقشات.