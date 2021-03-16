«موانئ دبي - بربرة» تستقبل ثلاث رافعات جديدة

بربرة (الاتحاد)

استقبلت «موانئ دبي العالمية - بربرة»، أحد المراكز البحرية الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، ثلاث رافعات جسرية جديدة للخدمة المتكاملة «من السفينة إلى الشاطئ»، في إطار مشروعها الحالي لتوسعة ميناء بربرة وتطوير مرافقه.

وتم تسليم الرافعات الثلاث في الميناء بعد نقلها بوساطة السفينة «زين-هوا 29»، وتفريغها بأمان وبطريقة دقيقة من خلال فريق الإدارة والهندسة في «موانئ دبي العالمية - بربرة».

ويبلغ ارتفاع الرافعات 51 متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها 65 طناً مع إمكانية الوصول إلى 24 صفاً من الحاويات، وستكون قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم، مما يتيح للمستوردين والمصدرين الاستفادة القصوى من تخفيض التكاليف. ويأتي وصول الرافعات عقب تركيب ثماني رافعات جسرية ذات عجلات مطاطية في الميناء في شهر يناير الماضي.

وتُعد «موانئ دبي العالمية - بربرة» ميناءً متعدد الاستخدامات، حيث يتعامل العملاء مع مجموعة كبيرة من البضائع.