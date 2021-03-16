«اقتصادية دبي» تجتمع مع منافذ البيع استعداداً لشهر رمضان

دبي (وام)

عقدت إدارة حماية المستهلك في «اقتصادية دبي» عدة لقاءات مع منافذ البيع، لا سيما الرئيسة منها، للتأكيد على أهمية الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وضمان تلبية احتياجات المتعاملين، والتعامل مع شكاوى المستهلكين باحترافية، ما يضمن حماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على منافذ البيع بضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة لمزاولة الأعمال لا سيما المتعلقة بآلية عرض المنتجات وأسعارها، حيث تم التنبيه والتنويه على ضرورة التأكد من توافق الأسعار المعلنة للمنتجات المعروضة مع الأسعار الحقيقية والمعتمدة عند إتمام المستهلك لعملية الدفع، بالإضافة إلى وضع أرقام وقنوات التواصل مع حماية المستهلك ليتسنى للمستهلكين التواصل بسهولة مع إدارة حماية المستهلك. وأكد التجار ومسؤولو منافذ البيع أن كافة المنافذ مستعدة لتوفير جميع المنتجات والخدمات.