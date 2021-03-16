«قمة العرب للطيران» تنطلق الأحد المقبل برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تنطلق فعاليات «قمة العرب للطيران» الأحد المقبل، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة، وتستمر يومين.

وتحت شعار «قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد»، ستجمع القمة نخبة من الخبراء لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً لمستقبل أكثر ازدهاراً.

وتضم قائمة المتحدثين المتنامية عدداً من الرؤساء التنفيذيين والخبراء في قطاعي الطيران والسياحة، ومجموعة من كبار المسؤولين في شركات الطيران وصناع السياسات، وممثلين عن الشركات.

وستشهد القمة التي تنعقد على مدار يومين، ورش عمل مكثفة لمناقشة قطاعي السياحة والطيران في منطقة الخليج العربي في يوم 21 مارس، وتنطلق فعالياتها الرسمية في 22 مارس لمناقشة «قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد».