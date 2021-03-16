4.1 مليار درهم أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً معدلة بقيمة 4.1 مليار درهم إماراتي خلال 2020، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بزيادة قدرها 63% مقارنة مع 2.5 مليار درهم في عام 2019، ويأتي ذلك مدفوعاً بالعمل على نمو الإنتاج لمصفاة الألومينا ومنجم البوكسيت التابعين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتركيز على التكاليف التي يمكن التحكم فيها، وانخفاض الأسعار العالمية لمواد الخام.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تحسناً في الأداء المالي بشكل ملحوظ في عام 2020، والذي شهد تحديات غير مسبوقة منذ عقود على قطاع الألمنيوم العالمي.

وقد تمكنّا من تحقيق ذلك من خلال تعزيز مرونة المنتجات، والتركيز على التكاليف التي يمكن التحكم فيها وتوليد النقد، والأداء القوي في المشاريع الجديدة لإنتاج المواد الأولية الجديدة، على الرغم من التحديات الإضافية التي خلفتها جائحة كوفيد-19».

وأضاف: «استمر تعافي سوق الألمنيوم العالمي الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020 حتى عام 2021، كنتيجة للانتعاش الاقتصادي العالمي والتفاؤل المتزايد مع بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19، ونتوقع أن تظل أسعار الألمنيوم المعيارية عند حوالي 2000 دولار طوال عام 2021».

وتحسّن رأس المال، العامل التشغيلي، مولداً ما يزيد على 1.4 مليار درهم، فيما وصل هامش أرباح عمليات الصهر قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 23%، ما يجعله من بين الأفضل على مستوى العالم للشركات المماثلة، مقارنة بـ 14% في عام 2019.

وبلغت الإيرادات 18.7 مليار درهم إماراتي، بانخفاض بنسبة 9% من 20.5 مليار درهم في عام 2019، ويعزو ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية للألمنيوم، وانخفاض الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة.

ولا تزال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ثالث أكبر منتج للألمنيوم، الأولي في العالم خارج الصين، بحجم مبيعات بلغت 2.52 مليون طن من المعدن المصبوب (مقارنة بـ 2.60 مليون طن في عام 2019). وبلغ حجم المبيعات للعملاء المحليين في دولة الإمارات 252 ألف طن (مقارنة بـ 294 ألف طن في عام 2019)، حيث تشكل 10% من إجمالي المبيعات، حيث تزود الشركة صناعات الألمنيوم المهمة في دولة الإمارات.

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1.92 مليون طن من الألومينا، لتقترب من قدرتها الاسمية السنوية البالغة مليوني طن.

كان الإنتاج عند أو أعلى من قدرتها الإنتاجية الاسمية في كل شهر من الربع الأخير من العام.

وقامت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن بتصدير 9.56 مليون طن من خام البوكسيت، ما يجعل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ثاني أكبر بائع من طرف ثالث للبوكسيت في العالم، في أول عام إنتاج كامل لها.