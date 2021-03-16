808 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 808 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 191 مبايعة بقيمة 510.19 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 132.27 مليون درهم و176 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 377.91 مليون درهم.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 236.9 مليون درهم، منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 76.58 مليون درهم و106 رهون فلل وشقق بقيمة 160.32 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 47 مليون درهم، وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 45 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 61.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 23 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم.