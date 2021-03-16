مشروع القرن: النظام الاقتصادي الإسلامي

د. يحيى الشحي

إن العلاقة الاقتصادية للمجتمعات البشرية بكياناتها تحتاج إلى أساس تنظيمي يتناسب مع معتقداتها وممارساتها البشرية والسلوكية، ويحاكي جميع الأطياف والأجزاء بطريقة عادلة ومنصفة، ولا يسود أحد على الآخر، في وئام مع الطبيعة الإنسانية، أليس كذلك؟

لذلك، يختار المجتمع النظام الذي يفضله لتنظيم علاقاته الاقتصادية؛ من حيث الإنفاق والاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري وأنظمة الملكية، وغيرها في جوانب وتشريعات الحياة الاقتصادية، بعيداً عن الاختلالات والتناقضات.

الاقتصاد الإسلامي، كنظام حياة، يتكون من مجموعة من القواعد والقيم والمبادئ والمعايير السلوكية المستمدة من المعرفة الإسلامية؛ أي رباني المصدر.

نظام ينظم الأنشطة الاقتصادية الناتجة بمقاصد مادية وروحانية.

على مدار اثني عشر قرناً، كان النظام فعلياً مستخدماً في البلدان والشعوب الإسلامية، والذي تلاشى تدريجياً (تطبيقياً وليس وجدانياً) منذ تبني الدولة العثمانية العلمانية.

بالإضافة إلى صعود الثقافة الغربية وأنظمتها في العالم الاقتصادي المعاصر، كما يصفه المؤرخون.

وتنبع مبادئها العامة من تنظيم كسب الأموال وإنفاقها وتنميتها، وتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تنشأ من خلال إنتاج السلع والخدمات، وطرق توزيعها، وتلبية احتياجات الإنسان.

ليس ذلك فحسب، بل إنه يركز على توفير حياة كريمة تراعي القيم، وتنمي أسمى الصفات الإنسانية، وتوازن بين المادية والروحانية والمصالح الفردية والجماعية التي تجمع خصائصها المرونة والاستقرار والتنمية.

ومن ثم، فإنه لا يختلف ولا يتعارض مع المفهوم الاقتصادي المعاصر، من خلال تلبية احتياجات الإنسان.

على النقيض من الرأسمالية المعاصرة، فهو يحرم الفائدة (الربا) والتعامل معه لأنه يعتبره مكسباً غير منتج.

بدلاً من ذلك، فإن تقاسم الربح والخسارة هو إطار عمل علاقتي بين الأطراف.

ويعتبر وظيفة سعر الفائدة، إنما كأداة معيارية لتقييم جدوى المشاريع الاستثمارية والاستخدامات الأخرى، والتي يتم من خلالها توجيه المورد إلى الاستخدام الأفضل وبعوائد أعلى.

فضلاً عن أن استثمارات القطاع الحقيقي تنتج سلعاً وخدمات بعوائد وأرباح نقدية وليست فائدة.

إن انخفاض درجات الاستقرار في النظام الاقتصاد، إنما نتيجة سيطرة القطاع المالي على الحقيقي.

خلاصة القول، إن الاقتصاد الإسلامي هو مشروع القرن وتحد للأمة الإسلامية، وهو يحمل فكراً فلسفياً يسمو فوق فكر البشرية.

فما بال عجز أرقى الأنظمة الاقتصادية المعاصرة عن معالجة تفاصيل اقتصادية عالجها الإسلام بفلسفتها؟

وبالتالي، يجب أن تتسابق جهود المتخصصين في نظام الاقتصاد الإسلامي مع الزمن، وإخراجها إلى العالم بطريقة ناضجة.

إن ظهور إمارة دبي مركزاً للاقتصاد الإسلامي، هو عنصر يعزز ظهورها لنظام اقتصادي إسلامي كامل الميزات يتوافق مع الأيديولوجيات المتعددة لقبولها الفلسفة الإسلامية وتطبيقاتها المالية والمصرفية الواسعة.

باحث اقتصادي