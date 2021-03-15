3.7 مليون مسافر عبر مطار دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال أول شهرين من العام الجاري، ليصل إلى 3.71 مليون مسافر، بعد أن سجلت حركة المسافرين خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 1.67 مليون مسافر، وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وبحسب البيانات الصادرة، أمس، بلغ عدد حركات الرحلات الجوية عبر مطارات دبي خلال شهر فبراير الماضي إلى 17777 حركة جوية خلال الشهر الماضي، موزعة بين مطار دبي الدولي بنحو 15433 حركة ومطار آل مكتوم الدولي 2344 حركة جوية. ووصل حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي خلال شهر فبراير الماضي إلى 172 ألفاً و830 طناً، موزعة بواقع 159 ألفاً و654 طناً عبر مطار دبي الدولي و13 ألفاً و176 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي.

وعلى صعيد شركات الطيران الجديدة المجدولة، أفادت البيانات أنه تم تسجيل شركة واحدة في دبي خلال فبراير الماضي وهو المعدل نفسه في يناير السابق عليه. وتستحوذ كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» على الحصة الأكبر من أعداد المسافرين وحجم الحركة الجوية عبر مطارات دبي حيث أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين حالياً 173 وجهة، منها 100 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و73 لـ«فلاي دبي».