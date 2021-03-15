موانئ دبي العالمية: إنجاز 10 آلاف حركة في نظام «بوكس باي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن اتمام أول 10 آلاف حركة للحاويات في نظام «بوكس باي» لتخزين الحاويات على المنصات المرتفعة في ميناء جبل علي.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح المنصة التجريبية لهذه التقنية المبتكرة ويبرهن على إمكانية إجراء تغييرات جذرية في طريقة مناولة الحاويات في الموانئ حول العالم..وقد تم الانتهاء من بناء منصة الاختبارات العملية التي تستوعب 792 حاوية في يوليو من العام الماضي في محطة الحاويات 4 بميناء جبل علي بدبي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن إنجاز أول 10 آلاف حركة للحاويات يبرهن على أن مفهوم نظام «بوكس باي» يعمل على أرض الواقع..وتتميّز هذه التكنولوجيا بإمكانية لإحداث تغيير جوهري في كيفية عمل الموانئ ومحطات الحاويات حول العالم..معتبراً أن نظام «بوكس باي» يضيف القيمة لعمليات موانئ دبي ولعملائها ويؤكد نقاط القوة التي تتمتع بها المجموعة كمزود عالمي لحلول اللوجستيات الذكية والمبتكرة.