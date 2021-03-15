687 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 687 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 148 مبايعة بقيمة 412.41 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 92.66 مليون درهم، و132 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 319.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 200.52 مليون درهم، منها 18 رهن أراض بقيمة 120.82 مليون درهم، و43 رهن فلل وشقق بقيمة 79.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 60 مليون درهم، وأخرى في منطقة مردف بقيمة 34 مليون درهم.أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 74.82 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 57 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.