«غرفة دبي» تستعرض المشهد الاقتصادي في أسواق «الآسيان»

دبي (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي سلسلة الندوات الافتراضية الخاصة بالمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، بتنظيمها مؤخراً الندوة الأخيرة ضمن هذه السلسلة الخاصة بمنطقة الآسيان، والتي تعتبر جزءاً من استعدادات «الغرفة» لتنظيم منتديات الأعمال العالمية خلال معرض «إكسبو 2020 دبي».

ونظمت «الغرفة» عدداً من الندوات المتخصصة حول منطقة الآسيان مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وذلك بمشاركة بارزة من عدد من صناع القرار والمستثمرين والخبراء المختصين بالمشهد الاقتصادي في هذه المنطقة الاقتصادية الهامة.

وضمت سلسلة الندوات الخاصة بمنطقة الآسيان ندوات خاصة منفصلة للقطاعين العام والخاص في هذه الأسواق، قام خلالها الخبراء وقادة الأعمال بتوفير رؤىً بناءة حول المشهد الاقتصادي في بلدانهم ومناطقهم وفرص الاستثمار والتعاون المتاحة بين أسواقهم وسوق دبي والمنطقة، وذلك من أجل تضمين هذه التوصيات والمرئيات ضمن البرنامج الرسمي للدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان الذي سيقام خلال معرض «إكسبو 2020 دبي». وساهمت الرؤى التي تم استعراضها خلال هذه الندوات في التعرف على المتغيرات في بيئة الأعمال في هذه الأسواق، والعمل على دمج هذه التغيرات ضمن المحتوى المعلوماتي للمنتدى الذي سينظم لأول مرة خلال معرض «إكسبو».

وسلطت النقاشات الضوء على الاتجاهات التي ترسم المشهد الاقتصادي لدول الآسيان في فترة ما بعد «كوفيد - 19»، ومنها الرقمنة والإقبال على التجارة الإلكترونية والانتقال إلى العمل عن بُعد وساعات العمل المرنة، وتطور قطاع التصنيع، في حين تبادل المشاركون النقاش حول المواضيع التي يمكن استعراضها خلال تنظيم الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان ومنها الأمن الغذائي والزراعة والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والطاقة واقتصاد المعرفة.

وبحسب المشاركين في الندوات الافتراضية، فإن هناك العديد من القواسم المشتركة بين دبي وسنغافورة باعتبارهما مركزين استراتيجيين للتجارة والاستثمار في مناطقهما، حيث يتابع اقتصاد دبي وسنغافورة جهود التنوع الاقتصادي والاستثمار في تطوير قطاعات وقدرات جديدة.