تعاون بين مجموعة ألف و«شراع»

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت مجموعة «ألف» ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أمس، مذكرة تفاهم، في مركز الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وقد اتفق الطرفان على أن تضع هذه المذكرة الأسس والقواعد للتعاون المشترك بينهما، بهدف دعم روّاد الأعمال الموهوبين وأصحاب المشاريع الناشئة.

وقع المذكرة عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

وأكدت المذكرة على أن تكون مجموعة «ألف» شريكاً استراتيجياً مؤسساً مع مركز «شراع» لمدة عامين.

وبموجب المذكرة، ستوفر مجموعة «ألف» أدوات جديدة وحلولاً مبتكرة لمشاريع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما ستطلق مبادرات مختلفة لدعم رواد الأعمال والشباب الموهوبين الذين يعملون على أفكار وحلول مبتكرة، من خلال خلق بيئة مناسبة لتأسيس مشاريعهم وأعمالهم المستقبلية بنجاح، وتنمية وصقل قدراتهم وإلهامهم، وتهيئة جيل جديد من صنّاع التغيير والمستقبل.

كما ستشجع مجموعة «ألف» الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الأكثر إبداعاً وابتكاراً في قطاعات التجزئة والأغذية والفنون والتصاميم والقطاعات الأخرى من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون لهم قاعدة في مشروعها الرائد والمتعدد الاستخدامات «الممشى»، الذي يشكل بيئة جاذبة ونوعية ضمن أسلوب حياة عصري، من خلال توفير أفضل التسهيلات والخدمات والحوافز لروّاد الأعمال الموهوبين في أكثر موقع إستراتيجي في قلب الشارقة الجديدة.

من جانبها، قالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): يشرفنا الإعلان عن شراكتنا الجديدة مع مجموعة (ألف للعقارات)، لتصبح المجموعة رسمياً الشريك المؤسس السابع ضمن قائمة شركاء مركز (شراع).