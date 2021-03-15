الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة

دبي (الاتحاد)

شاركت الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والخمسين، والتي عقدت عن بُعد لأول مرة بسبب ظروف جائحة كوفيد- 19، وامتدت مع الجلسات المصاحبة لها على مدار 4 أيام.

وتعد هذه الاجتماعات السنوية أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء والبيانات في العالم، حيث يشارك فيها رؤساء ومديرو الأجهزة والمراكز الإحصائية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى خبراء ومستشارين في أرفع الهيئات الدولية كالبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها من الجهات المختصة بالبيانات.

شارك وفد الدولة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في جلسات الاجتماعات الرئيسة وورش العمل المصاحبة، التي شهدت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي، وتقنيات نشر البيانات الإحصائية، ومناقشة البيانات والمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030 والسبل الأمثل لتحقيقها.

وأكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، على مكانة هذا الحدث العالمي الأهم في مجال الإحصاء والبيانات، كما شكر فرق العمل التي تسعى لتطوير العمل الإحصائي، وتوحيد المفاهيم الإحصائية حول العالم، من خلال المشاريع والمبادرات المبتكرة، وعبر إطلاق أدلة إحصائية تعتمد منهجيات ومعايير عالمية لتأطير العمل الإحصائي.

وأكد محمد حسن على ترحيب دولة الإمارات بالجهد الذي قام به الخبراء العاملون على دليل إحصاءات التجارة الدولية، وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الدول لتوفير البيانات وفق المعايير الدولية المعتمدة، وضرورة التزام الدول في مشاركة بيانات التجارة الخارجية بشكل خاص، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً.