«شعاع» تقود عملية إصدار صكوك لمصلحة «بيور هارفست»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة شعاع كابيتال عن قيادتها لعملية إصدار صكوك مهيكلة بقيمة 50 مليون دولار لمصلحة «بيور هارفست سمارت فارمز» «بيور هارفست»، وهي شركة زراعية تتبنى التكنولوجيا المستدامة وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

كما شاركت الصناديق المدارة من «شعاع كابيتال» بالاستثمار في الشركة في نطاق جولة التمويل هذه.

وتولت شعاع إنشاء، وهيكلة، وتطبيق هذا الحل التمويلي المبتكر، والذي يتضمن صكوكاً بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمدة ثلاث سنوات مع ضمانات.

وفي الوقت نفسه، جمعت «بيور هارفست» ما قيمته 10 ملايين دولار أميركي من صناديق أسهم النمو.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: تثبت «شعاع» من جديد قدرتها على تقديم منتجات استثمارية مبتكرة وجذابة من خلال هذا الاستثمار الأول من نوعه في «بيور هارفست سمارت فارمز».وإذ تؤمن شركتنا بوجود إمكانات هائلة في مجال التكنولوجيا، فما هذه الخطوة إلا مثالٌ واضح عن التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا المعلنة للتركيز على هذا المجال، وهذه المرة عبر دعم شركة رائدة في ميدان التكنولوجيا الزراعية لتسريع وتيرة نموها».