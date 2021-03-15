مجلس شباب «كهرباء ومياه دبي» ينظم «لنبتكر»

دبي (وام)

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية «لنبتكر» للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نخبة من المبتكرين والعلماء الإماراتيين الشباب وموظفي الهيئة.

وتضمنت الفعالية سلسلة من الجلسات الافتراضية حول الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسير في الهيئة على نهج الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، ونؤمن بأن شباب الوطن هم ثروتنا المتجددة التي ستواصل مسيرة النجاحات وصنع المستقبل تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم..ونفخر بالطاقات والعقول الشابة الإماراتية المبدعة ونعمل على إبرازها وتحفيزها لتكون مصدر إلهام للأجيال الحالية والقادمة». وأضاف أن الهيئة تحرص على تمكين الشباب من خلال الإبداع والابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة وبناء مستقبل مستدام.