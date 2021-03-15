235 مليون درهم صافي أرباح «مجموعة يلا» بنمو %121

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» أول شركة تكنولوجية «يونيكورن» في الإمارات يتم إدراجها في بورصة نيويورك، تسجيل المجموعة أرباحاً صافية للعام 2020 بلغت 235 مليون درهم، قبل احتساب نفقات تعويض الموظفين على أساس الأسهم، وبنسبة نمو بلغت 121.3% عن العام 2019.

وأظهرت النتائج المالية غير المدققة للعام المالي 2020، تحقيق المجموعة ايرادات بلغت 495.4 مليون درهم بزيادة تقدر 112.6% عن العام 2019، في حين تخطت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي التوقعات لتحقق نمواً بنسبة 150.9% على أساس سنوي لتصل إلى177.3 مليون درهم، بينما وصل صافي الربح غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إلى 85.5 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 181.6% في حين ظل صافي هامش الربح غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعًا بنسبة 48.5%. وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً، بنسبة 295.4% من 4.2 مليون في الربع الرابع من العام 2019 إلى 16.4 مليون بنهاية الربع الأخير من العام 2020.