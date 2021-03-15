تحولات جذرية في سوق العمل

«عندما تختار مجال العمل، اذهب إلى المكان الذي لا يستطيع غيرك الوصول إليه» ماري ليون، أول رئيسة لجامعة في الولايات المتحدة

اختفاء بعض المهن والوظائف من سوق العمل، أمر ليس جديداً.

هذا التحول ارتبط بصورة كبيرة مع المتغيرات التي بدأت تنتشر بقوة على الساحة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ما هو جديد حالياً يظل التسارع في وتيرة اختفاء شرائح من الوظائف والمهن.

وفي أعقاب تفشي وباء «كورونا» المستجد، دخلت إلى السوق العالمية معايير جديدة بالفعل، ساهمت هي الأخرى في تبديل قواعد سوق العمل بشكل عام.

فالوظائف التي اختفت، أو تلك التي ستختفي في المستقبل القريب جداً، سيقابلها صعود لوظائف أخرى تتماشى مع التحولات والمتغيرات في هذا الميدان.

ما يفرض تبدلاً حتى في مسارات التعليم والتأهيل وبناء الكوادر في هذا المجال أو ذاك، إلى درجة باتت معها بعض من مخرجات التعليم بلا قيمة حقيقية مضافة.

ستتلاشى الأعمال التي تتطلب مهارات منخفضة، ومستويات تعليم متواضعة.

بعضها سينتهي على المدى المتوسط وبعضها الآخر على المدى البعيد.

وتدل المؤشرات على أنه حتى بعض المهارات التعليمية العالية، مثل الطيارين ستشهد مع نهاية العقد الجاري تراجعاً في الطلب عليها.

ويعتقد خبراء مراقبون لهذا الجانب العالمي الحيوي، أن وظائف مثل سائقي سيارات الإجرة، وأمناء المكتبات، وحتى الوظائف المصرفية المخصصة للتعاطي مع العملاء مباشرة، ستتراجع بشكل كبير بحلول منتصف القرن الجاري.

وهناك مؤشرات على أنها ستصل إلى حد الاختفاء التام.

وفي أعقاب تفشي «كورونا»، لاحظنا مدى ارتفاع مستوى اعتماد الناس على إنهاء أعمالهم قدر الإمكان عن بُعد.

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

فمجالات مثل الإدارة والمحاسبة ستتأثر بصورة سلبية جداً، لأن التحولات التقنية رفعت من أهمية الموظفين القادرين على استخدام البيانات من أجل تحليل المعلومات.

وهذا يوفر إنتاجية أفضل بأقل التكاليف للمؤسسات والشركات.

وفي زحمة المتغيرات في سوق العمل، ستبقى هناك وظائف محورية لا يمكن تقليصها، سواء في القطاع التكنولوجي أو الصحي.

فهذا القطاعان هما الوحيدان اللذان صمدا تحت ضربات الأزمة الاقتصادية التي خلفتها «كورونا» عالمياً، بل زاد الطلب على العاملين فيهما.

مع حلول منتصف القرن الحالي، سيتغير المشهد في سوق العمل العالمي بصورة كبيرة للغاية، وسيتغير معه بالطبع مسار التعليم والتأهيل المهني، وستكبر قطاعات وستندثر أخرى بوظائفها ومخرجاتها. التحولات التقنية أدخلت إلى هذا السوق ثقافة كانت الأسرع انتشاراً في فترة زمنية قصيرة.