«‬بوسطن ‬كونسلتينج ‬جروب»: الإمارات ضمن أكثر الأماكن المفضلة لعمل الأجانب

دبي (الاتحاد)

‬قفزت ‬الجاذبية ‬العالمية لدولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬6 ‬مراتب ‬كوجهة ‬مفضلة ‬من ‬جانب ‬الأجانب ‬للانتقال ‬للعمل ‬فيها ‬من ‬المرتبة ‬19 ‬في ‬عام ‬2018 ‬إلى ‬المرتبة ‬13 ‬في ‬عام ‬2020، ‬وفقًا ‬لدراسة ‬جديدة ‬أجرتها ‬شركة «‬بوسطن ‬كونسلتينج ‬جروب» ‬بالتعاون ‬مع «‬بيت.كوم»‬، ‬وشملت ‬استطلاع ‬رأي ‬نحو ‬209 ‬آلاف ‬شخص ‬عبر ‬190 ‬دولة ‬حول ‬العالم.

‬وأوضحت ‬الدراسة ‬أن ‬التفشي ‬المستمر ‬لجائحة ‬فيروس ‬كورونا ‬المستجد ‬أثر ‬تأثيراً ‬كبيراً ‬في ‬توجهات ‬الأشخاص ‬فيما ‬يتعلق ‬بالانتقال ‬للعمل ‬في ‬الخارج، ‬وقلل ‬من ‬اهتمامهم ‬به ‬بشكل ‬عام ‬وجذبهم ‬إلى ‬البلدان ‬التي ‬تمكنت ‬من ‬احتواء ‬الوباء ‬وإدارته ‬بفعالية ‬أكبر.

ويفصّل التقرير المشترك الذي حمل عنوان «استكشاف ‬توجهات ‬المواهب ‬العالمية ‬واقعيًا ‬وافتراضيًا»‬، ‬النتائج ‬الأخيرة ‬للدراسة ‬التي ‬أجرتها ‬شركة «‬بوسطن ‬كونسلتينج ‬جروب» ‬و«‬بيت.‬كوم» ‬حول ‬انتقال ‬العمالة ‬وتفضيلاتهم ‬فيما ‬يتعلق ‬بالبلد ‬الذي ‬يفضلون ‬العيش ‬فيه، ‬وسلّط ‬التقرير ‬الضوء ‬على ‬العوامل ‬الكامنة ‬وراء ‬الارتفاع ‬المستمر ‬في ‬جاذبية ‬دولة ‬الإمارات ‬على ‬الصعيد ‬العالمي، ‬إضافة ‬إلى ‬الأسباب ‬التي ‬تجعل ‬مدنًا ‬- ‬مثل ‬دبي ‬وأبوظبي ‬- ‬تتمتع ‬بهذه ‬المكانة ‬العالمية ‬المرموقة.

وقال د.كريستوفر دانيال- مدير مفوّض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط-: « كان المشاركون في الاستبيان واضحين للغاية حول الأسباب الكامنة وراء تزايد جاذبية مدينتي دبي وأبوظبي كمدن عالمية مفضلة للعيش والعمل، فبالنسبة لدبي - التي تقدمت من المرتبة السادسة في عام 2018 إلى المرتبة الثالثة في عام 2020، أشار المشاركون في الاستبيان إلى بعض نقاط الجذب التي تميزت بها مدينة دبي كمعرض إكسبو 2021 والتعافي السريع من تداعيات الوباء وتقديم الدعم للقطاع الخاص، وفيما يتعلق بأبوظبي - التي قفزت من المرتبة 51 في 2014 والمرتبة 14 في 2018 إلى المرتبة الخامسة في العام الماضي- فإن هذا التحسن المستمر في الترتيب يُعزى إلى التزام حكومة أبوظبي بتحسين عملياتها والتفاف الناس حول قيادتهم والاستثمارات الحكومية الضخمة واتباع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية.

ووفقًا للدراسة، فإن ما يقرب 50% من الأشخاص حول العالم على استعداد حاليًا للانتقال إلى الخارج من أجل العمل، وهي نسبة أقل مما كانت عليه في عام 2014 (64%) وعام 2018 (57%)، وقد عبّر المشاركون في الاستبيان عن تراجع رغبتهم في الانتقال إلى الخارج في كل بلد تقريبًا حول العالم، مؤكدين أن هذا الموقف يتجاوز المجتمعات العالمية.

إلى جانبه، كان 90% من المشاركين في الاستبيان في دولة الإمارات من الوافدين بمتوسط عمر يبلغ 38 عامًا، مما يعكس تركيبة سكان الدولة.