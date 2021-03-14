مجلس صناعات الطاقة النظيفة: الإمارات الأفضل عالمياً في ابتكارات وسياسات الطاقة المتجددة

حسام عبدالنبي (دبي)

صنف البنك الدولي، الإمارات ضمن «البلدان الثلاثة الأفضل في العالم من حيث ابتكاراتها في السياسات والأنظمة الخاصة بالطاقة المتجددة» حسب ورقة بيضاء أعدها مجلس صناعات الطاقة النظيفة بالتعاون مع برنامج المرفق المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الورقة البيضاء التي صدرت بعنوان «تسريع التمويل الخاص لعملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة في البلدان العربية» أن سوق أبوظبي العالمي وضع التمويل المستدام في طليعة جدول أعماله الاستراتيجي بهدف تأسيس مركز قوي ومبتكر يوجه الاستثمار بكفاءة نحو جوانب مختلفة تركز على الاستدامة، مؤكدة أن أجندة التمويل المستدام لسوق أبوظبي العالمي وضعت خريطة طريق لتطوير مركز تمويل مستدام يدعم تكوين رأس المال وإعداد وإصدار المنتجات التي تهدف إلى تحفيز تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الورقة البيضاء، إن المبادئ التوجيهية للإمارات بشأن التمويل المستدام جاءت لتلبية الحاجة حول الوضوح بشأن هذا التمويل وعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ولدعم النهوض بأولويات الاستدامة في الدولة.

وأوضحت أن هذه المبادئ التوجيهية تعمل كوسیلة تحفیزیة لتحقیق أولویات الإمارات للاستدامة، وتمثّل الخطوة الأولى لإدخال المزید من السیاسات والقواعد والأنظمة التي تتماشی مع المبادرات المُستمرّة للدولة وأفضل الممارسات العالمية، كاشفة أن سوق أبوظبي العالمي تجري حالياً مسحًا للشركات المُسجّلة لدیها لفهم مدى تطبیقها لهذه المبادئ بشكل أفضل.

وبينت ورقة العمل أن ذلك المسح سوف یقیّم الإجراءات المُتّخذة وحجمها ونطاقها، بالإضافة إلی التحدّیات التي تواجهها المؤسّسات المالیة ﻓﻲ إدارة مخاطر الاستدامة والحوكمة، والتي سوف تعكس بطبیعة الحال الآثار الحالیة لأزمة جائحة «كوفيد – 19» وبالتالي أجندة دولة الإمارات للتعاﻓﻲ. وأضافت أنه فيما يخص التعاون الوطني والدولي كأحد الركائز الأساسية لتعزيز التنمية والتمويل المستدام، فإن سوق أبوظبي العالمي عززت من خلال مجموعة العمل الاستشارية الخاصّة بالتمویل المُستدام، الحوار المُجدي بین مجموعة متنوّعة من الأطراف المعنیة على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك السلطات الإماراتیة والمؤسّسات التجاریة والمعنیین بوضع المعاییر الصناعیة، منوهة بأنه سوق أبوظبي العالمي أطلقت أيضاً إعلان أبوظبي للتمویل المُستدام في العام 2019، وألحقته بجولة افتتاحیة للأطراف الموقّعة خلال منتدى أبوظبي للتمویل المُستدام في العام نفسه، وجولة ثانیة ﻓﻲ العام 2020، وضمّت السلطات والهيئات الإماراتية الرائدة، مثل وزارة التغیّر المناخي والبیئة، ومصرف الإمارات العربیة المتّحدة المركزي، وسوق أبوظبي للأوراق المالیة.

وحسب مجلس صناعات الطاقة النظيفة، فإن زیادة الوعي حول التنمیة والتمویل المُستدامین والقبول بهما یعدُّ أمرًا مهمًّا ﻓﻲ حشد الجهود والموارد لتحقیق الأهداف. وقال إنه لهذا الغرض تعمل سوق أبوظبي العالمی ﻋﻠﯽ رفع مستوى المعرفة والوعي وقبول التمویل المُستدام من خلال إقامة فعالیّات وبرامج تعلیمیة وتدريبية، فضلًا عن تقديم الدعم المُستمرّ للجهود المبذولة لتعزیز الخبرات ﻓﻲ هذا المجال ومن أهمها إطلاق ملتقی أبوظبي للتمویل المُستدام. وأشار إلى أن تعمل سوق أبوظبي العالمی تعمل بشكل مستمرّ ﻋﻠﯽ تطویر نظام بیئي للتمویل المُستدام من خلال مجموعة متنوّعة من المؤسّسات والمنتجات والخدمات لدعم تكوین رأس المال وتوزیع التمویل لتوسیع نطاق جهود التمویل المُستدام ﻓﻲ البلاد. وتوقع أن تصدِر السوق قریبًا، بالتعاون مع وزارة التغیّر المناخي والبیئة، تقریرًا حول وضعیة التمویل المُستدام لتحدید التقدّم الواسع ﻋﻠﯽ صعید التمویل المُستدام الذي حقّقته السوق وشركاؤها والأطراف الرئیسیة، وتستمرّ ﻓﻲ تحقیقه، لافتاً إلى أن ذلك التقرير سيكون أيضاً بمثابة دعوة للعمل من أجل تعزیز التطبیق المُستمر لأفضل الممارسات المُستدامة ﻓﻲ أبوظبي والإمارات والمنطقة.

يذكر أن مجلس صناعات الطاقة النظیفة هو منظّمة غیر حكومیة لا تبغي الربح، مقرّها ﻓﻲ سوق أبوظبي العالمي، وتعمل على تعزیز الطاقة النظیفة، بما فیها الطاقة المُتجدِّدة، وكفاءة الطاقة، والشبكة الذكیة، وتخزین الطاقة، وتكنولوجیا الطاقة النظیفة والحلول للقطاع البیئي. ویشار إلی أن مجلس صناعات الطاقة النظیفة هو المجموعة الصناعیة الوحیدة للطاقة النظیفة التي تغطّي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.