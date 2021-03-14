القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعقد دورتها بموقع إكسبو دبي

دبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 6 و7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة ستعقد بالتزامن مع معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 5 حتى 7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي. ولفت إلى أن المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون، تؤكد مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر. يشار إلى أن الدورة السادسة من القمة عام 2019 استقطبت مشاركة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين.