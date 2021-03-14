6.4 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

افتتحت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها مع بداية أول أيام الأسبوع على صعود قوي، مواصلة بذلك نشاطها المسجل في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً لما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وجاء الصعود الذي سجلته الأسواق مصحوباً باستمرار تدفق السيولة إلى قاعات التداول والتي وصلت قيمتها إلى نحو مليار درهم، فيما بلغت قيمة مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال جلسة اليوم نحو 6.4 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.845% إلى مستوى 5683 نقطة، فيما قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2600 نقطة بزيادة نسبتها 1.04% مقارنة مع جلسة الخميس الماضي.

أما في سوق دبي المالي، فقد ارتفع سهم إعمار إلى 3.65 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 35 مليون درهم.