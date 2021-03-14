لجنة بـ«الاتحادي» تناقش سياسة وزارة الاقتصاد السياحية

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، ود.طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وميرة سلطان السويدي.

وقال سعيد راشد العابدي: إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الدراسات الفنية المتعلقة بالموضوع، واعتمدت خطة عملها لدراسته، والتي تضمنت عقد لقاءات مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية بقطاع السياحة في الدولة، بهدف الاطلاع على جهودها في شأن السياحة، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بالتقارير والمعلومات ذات الصلة بقطاع السياحة، وجهود الجهات المعنية في زيادة نمو هذا القطاع وتطويره.