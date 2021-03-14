4000 طالب يستفيدون من مبادرة «أدنوك- بلومبرغ التعليمية»

سيد الحجار (أبوظبي)

يستفيد 4 آلاف طالب وطالبة من مبادرة «مبادرة أدنوك - بلومبرغ التعليمية»، التي أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن تفعيلها نهاية شهر يوليو الماضي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة «بلومبرغ أل بي»، وذلك عبر تركيب 100 منصة من المنصات المعروفة باسم «بلومبرغ تيرمنال» في 5 جامعات رائدة في إمارة أبوظبي، حيث استفاد بالفعل 1767 طالباً من المبادرة حتى نهاية 2020.

وتهدف المبادرة التعليمية، التي تأتي في إطار برامج أدنوك للمسؤولية المجتمعية، إلى دعم خطط «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» لبناء وتطوير كوادر مواطنة تعتمد على المعرفة والابتكار وتمتلك قدرات تنافسية عالمية، وذلك من خلال تدريب الشباب المواطن على أساسيات أسواق المال العالمية، وتعريفهم بالدور الذي تلعبه المعلومات المالية والتحليلية في قطاع التجارة والاستثمار العالمي.

وكانت أدنوك وقعت خلال أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم وشركة «بلومبرغ أل بي»، لتنفيذ برنامج لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الطلاب المواطنين في دولة الإمارات.

وفي إطار المرحلة الأولى من المبادرة، تم تركيب منصات بلومبرغ تيرمنال في كل من جامعة الإمارات، وجامعة أبوظبي، وجامعة نيويورك -أبوظبي، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا - أبوظبي، حيث تتيح المبادرة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة الوصول إلى المنصات عن بعد دعماً لجهود مبادرة التعليم عن بعد التي أقرتها دولة الإمارات، وذلك لضمان استفادة المتدربين والأساتذة من البرنامج دون انقطاع.

دورات تدريبية

وأتاحت مبادرة أدنوك - بلومبرغ التعليمية الفرصة أمام الأساتذة للوصول مؤقتاً إلى منصات بلومبرغ تيرمنال عن بُعد، وذلك تماشياً مع مبادرات التعليم عن بُعد، في ظل تفشي جائحة كوفيد - 19، ولضمان استمرار البرنامج دون انقطاع، حيث استفاد نحو 4 آلاف طالب من منصات بلومبرغ تيرمنال في هذه الفترة.

وتنظم مبادرة «أدنوك» - بلومبرغ التعليمية ندوات عبر الإنترنت ودورات تدريبية للطلبة والأساتذة لتدريبهم على استخدام منصات بلومبرغ؛ بهدف دعمهم في مواصلة التعلم عن بُعد.

وتغطي هذه الدورات التي ينظمها خبراء ومحللون من بلومبرغ مجموعة من الموضوعات المتنوعة، بما فيها كيفية استخدام تحليلات الأخبار للحصول على رؤى السوق، وأسواق السلع، وتحليلات المحفظة، وأدوات بحوث الأسواق المالية المتنوعة.

وتدعم المبادرة جهود شركة أدنوك للتجارة، وشركة أدنوك للتجارة العالمية، في جذب أفضل المواهب من دولة الإمارات، بالإضافة إلى التجار الدوليين الذين يتمتعون بسنوات من الخبرة في التداول في أسواق الطاقة العالمية.

وشارك 1528 طالباً حتى يناير 2021 للحصول على شهادة بلومبرغ ماركت كونسبتس، وحصل عليها 743 طالباً حتى الآن.

تحدي بلومبرغ التجاري

انطلق تحدي بلومبرغ التجاري الأول في دولة الإمارات من 14 فبراير وحتى 25 مارس الحالي، حيث ستقام النهائيات في 11 أبريل.

ويهدف التحدي الذي تنظمه بلومبرغ إلى مساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم في مجال تحليل البيانات المالية، واكتساب الخبرة اليومية في استخدام منصات بلومبرغ تيرمنال التي يتمتع بها العاملون في هذا القطاع، مثل مديري المحافظ ومحللي الاستثمار والمتداولين.

كما يهدف التحدي إلى إشراك الطلبة في تجربة فريدة، حيث يحاكي الظروف العالمية الحقيقية لتعزيز معرفة الطلبة النظرية وممارسة الاستثمار عملياً، فضلاً عن توفير منصة لتنفيذ أفكارهم الاستثمارية في بيئة تنافسية. ويشارك في التحدي 141 طالباً من جميع أنحاء دولة الإمارات، منهم 70 طالبة و71 طالباً، وذلك ضمن 34 فريقاً من 8 جامعات، هي جامعة أبوظبي، وخليفة، والشارقة، وزايد، والإمارات، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك - أبوظبي، والكليات العليا للتكنولوجيا.

ويعد تحدي أدنوك - بلومبيرج للتداول، أول منافسة استثمارية افتراضية للجامعات في دولة الإمارات، ويقدم نموذجاً لمستقبل مسابقات الاستثمار في الجامعات، ويزود الطلاب بتجربة فريدة من نوعها، ومحاكاة ظروف العالم الحقيقي للربط بين النظرية الصفية وممارسات الاستثمار، ويمنح الطلاب منفذاً لأفكارهم الاستثمارية في بيئة تنافسية.

وسيطور تحدي التداول بين أدنوك - بلومبيرج فهماً أكبر لكيفية عمل أسواق الطاقة واستراتيجيات التجارة الناجحة والمسؤولة.